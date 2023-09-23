Лавров: США делают все, чтобы палестинцы не обрели свое государство

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты делают все, чтобы не допустить обретения палестинцами своего государства. Об этом он заявил на Генассамблее ООН, сообщает ТАСС.

Ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил ТАСС, что Россия и Палестина занимаются подготовкой визита палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву.

До этого глава внешнеполитического ведомства Палестины сообщал, что президент Махмуд Аббас планирует посетить Россию до конца текущего года.

16 сентября в Колумбии предложили провести мирные конференции по конфликтам в Палестине и на Украине. Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что конфликты в Палестине и на Украине по сути не отличаются, обвинил международное сообщество в двойных стандартах перед лицом конфликтов и предложил срочно провести две мирные конференции.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.