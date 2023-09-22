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Эрдоган перепутал цвета ООН с цветами ЛГБТ-флагов

Reuters: Эрдоган пожаловался на «флаги ЛГБТ» в штаб-квартире ООН

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Mike Segar/Reuters

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на размещение в штаб-квартире ООН радужных флагов, приняв их за «флаги ЛГБТ», сообщает Reuters.

Он заявил, что хотел бы обсудить это с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Одна из проблем, которая беспокоит меня больше всего, <...> заключается в том, что, входя в Генеральную Ассамблею ООН, вы видите цвета ЛГБТ на ступеньках и в других местах», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган задался вопросом о количестве представителей и сторонников ЛГБТ в мире и отметил, что они имеют столько же прав, сколько и те, кто выступает против.

По мнению дипломатов, Эрдоган спутал флаг ЛГБТ с флагами, символизирующими 17 Целей устойчивого развития, принятые мировыми лидерами в 2015 году, — искоренение голода, бедности, борьбу с изменением климата и неравенством, содействие гендерному равенству и др.

В начале сентября президент Сербии Александар Вучич не разрешил вывесить флаг ЛГБТ в поддержку представителей сообщества, организовавших шествие в Белграде.

Ранее депутат предложила запретить «Барби» в России из-за «ЛГБТ-пропаганды».

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