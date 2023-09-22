Во Франции заявили о «настоящем ударе» по Украине от союзника

Польша нанесла Украине серьезный ущерб, отказавшись поставлять ей вооружения. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины. <...> Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава «активно помогающих Украине стран», это дорого обойдется украинцам», — сказано в публикации.

Автор материала обратил внимание, что Польша занимала шестое место по объемам поставок вооружений ВСУ. Варшава потратила на поддержку Украины порядка €3 млрд, из которых €820 млн передала Киеву в качестве финансовой помощи, а остальную сумму отправила ему в эквиваленте боеприпасов и оружия.

20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна «уже не передает на Украину никакого вооружения», поскольку «вооружается сама».

Представитель польского правительства Пьер Мюллер после слов Моравецкого уточнил, что Варшава «осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения».

Позже президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера Моравецкого о прекращении поставок оружия Киеву «истолковали наихудшим образом».

Ранее Путин назвал цель Польши по Украине.