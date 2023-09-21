В МИД Германии назвали конфликт с Россией сигналом для других стран

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала неоднозначное заявление по поводу украинского конфликта во время общения с немецкими журналистами. Об этом сообщила газета Die Welt.

Как указано в материале, в ходе одного из интервью глава ведомства назвала противостояние между Москвой и Киевом сигналом для других государств. По ее словам, он заключается в том, что Устав ООН будет соблюдаться в любой ситуации и при любых обстоятельствах.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос, Бербок использовала выражение «война с Россией». Как указали авторы статьи, подобный выбор слов «поражает».

«Этот термин напоминает предложение о «войне против РФ», за которое Бербок подвергли резкой критике в январе», — говорится в статье.

24 января 2023 года министр иностранных дел ФРГ выступила на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призвав страны региона увеличить предоставляемую Украине помощь. В то же время она заявила, что европейские государства «ведут войну против России».

Ранее Бербок заявила о планах добиться для Германии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.