Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МИД Германии назвали конфликт с Россией сигналом для других стран

Глава МИД Германии Бербок назвала конфликт с Россией сигналом для других стран

close
100%
Hendrik Schmidt/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала неоднозначное заявление по поводу украинского конфликта во время общения с немецкими журналистами. Об этом сообщила газета Die Welt.

Как указано в материале, в ходе одного из интервью глава ведомства назвала противостояние между Москвой и Киевом сигналом для других государств. По ее словам, он заключается в том, что Устав ООН будет соблюдаться в любой ситуации и при любых обстоятельствах.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос, Бербок использовала выражение «война с Россией». Как указали авторы статьи, подобный выбор слов «поражает».

«Этот термин напоминает предложение о «войне против РФ», за которое Бербок подвергли резкой критике в январе», — говорится в статье.

24 января 2023 года министр иностранных дел ФРГ выступила на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призвав страны региона увеличить предоставляемую Украине помощь. В то же время она заявила, что европейские государства «ведут войну против России».

Ранее Бербок заявила о планах добиться для Германии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях