Шольц выступил на ГА ООН перед полупустым залом

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с речью на 78-й сессии Генассамблеи ООН перед практически пустым залом, пишет Bild. По информации издания, выступление немецкого политика выпало на конец дня, поэтому мало кто остался, чтобы его послушать.

«Неужели никого не волнует, что скажет канцлер ФРГ? <…> Как бы странно это ни звучало, на общих собраниях это обычное дело. Экс-канцлер Ангела Меркель также выступила в очень малолюдном зале. Зал по-настоящему полон только тогда, когда говорит президент США. Со всеми последующими выступающими он становится все более пустым», — говорится в материале.

Как отмечает Bild, не стоит считать речь Шольца неважной или проигнорированной международным сообществом. Издание подчеркивает, что дипломаты смотрят речь политиков в записи и анализируют для своих правительств.

«Главы государств и правительств, приезжающие в Нью-Йорк, сидят в зале лишь короткое время. Они присутствуют на вступительной речи, обычно с президентом США, а затем во время своей собственной речи. Оставшееся время они используют для встреч с другими ведущими политиками», — говорится в тексте.

Ранее в Германии зафиксировали снижение интереса к событиям на Украине на ГА ООН.