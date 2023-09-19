Президент Украины Владимир Зеленский впервые с февраля 2022-го вылетел за рубеж на украинском самолете, сообщает агентство «Украинские новости».

Украинский лидер прилетел в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН на самолете украинской авиакомпании «Украина». Ранее он пользовался самолетами других стран.

Ранее Зеленский сообщил в Telegram-канале о своем прибытии в США для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Согласно сообщению украинского лидера, он также примет участие в саммите Целей устойчивого развития и Совета Безопасности.

По его словам, в Вашингтоне запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом, а также с лидерами палат и партий конгресса, с военным руководством, американским бизнесом, журналистами и общиной.

Зеленский также планирует встретиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

До этого сообщалось, что глава Украины планирует принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в стране, которое состоится 20 сентября.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.