В Турции рассказали о позиции в отношении ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после появления недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике допустил, что у »Анкары могут быть разные пути с Европейским Союзом». Об этом сообщает ТАСС.

«Европейский Cоюз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями...», — пояснил Эрдоган.

Перспективами по отношениям Турции и Евросоюза глава турецкого государства поделился во время пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

До этого Эрдоган уточнял, что Швеция не выполнила обязательства для вступления в Североатлантический альянс.

Также Эрдоган сообщал, что спит не более шести часов в день. Он добавил, что если не соблюдать жесткого графика работы, то нельзя ни установить прочные отношения с народом.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.