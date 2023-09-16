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В Турции рассказали о позиции в отношении ЕС

Эрдоган не исключил, что Турция «пойдет разными путями с Евросоюзом»

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Umit Bektas/Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после появления недавнего отчета Европарламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике допустил, что у »Анкары могут быть разные пути с Европейским Союзом». Об этом сообщает ТАСС.

«Европейский Cоюз стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями...», — пояснил Эрдоган.

Перспективами по отношениям Турции и Евросоюза глава турецкого государства поделился во время пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

До этого Эрдоган уточнял, что Швеция не выполнила обязательства для вступления в Североатлантический альянс.

Также Эрдоган сообщал, что спит не более шести часов в день. Он добавил, что если не соблюдать жесткого графика работы, то нельзя ни установить прочные отношения с народом.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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