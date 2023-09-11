Песков заявил об отсутствии предпосылок для возобновления переговоров с Украиной

Предпосылок для возобновления переговоров России и Украины нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью изданию РБК, передает ТАСС.

«В настоящий момент как не было, так и нет никаких предпосылок для возобновления переговорного процесса», — сказал он.

Он подчеркнул, что украинская сторона не демонстрирует каких-либо рвений для возобновления переговоров, хотя президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности российской стороны к ним.

По словам Пескова, Киеву придется начинать переговоры с Москвой с признания появившихся с марта 2022 года реалий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия России на Украине являются законными и подкрепляются международным правом. По ее словам, кризис на Украине начался из-за вмешательства США и стран НАТО.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.