Правительство Армении подписало соглашение с Евросоюзом, официально закрепляющее статус миссии наблюдателей союза в республике. Об этом сообщает официальный сайт кабмина Армении.

«Одобрить подписание с Евросоюзом соглашения о статусе миссии ЕС в Армении. <...> Армянская сторона высоко ценит как эту, так и все другие инициативы, направленные на углубление сотрудничества с Евросоюзом в сфере безопасности», — говорится в постановлении правительства.

Отмечается, что заключение договора поручено организовать Министерству иностранных дел республики.

До этого заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявлял, что власти страны фиксируют попытки США, ЕС и отдельных западных государств «вмешаться» в урегулирование в Нагорном Карабахе и дискредитировать присутствие сил РФ в регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что готовится провести переговоры с лидерами Армении и Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.