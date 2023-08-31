Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Правительство Армении подписало соглашение с Евросоюзом

Правительство Армении официально закрепило статус наблюдателей Евросоюза

close
100%
Sergei Grits/AP

Правительство Армении подписало соглашение с Евросоюзом, официально закрепляющее статус миссии наблюдателей союза в республике. Об этом сообщает официальный сайт кабмина Армении.

«Одобрить подписание с Евросоюзом соглашения о статусе миссии ЕС в Армении. <...> Армянская сторона высоко ценит как эту, так и все другие инициативы, направленные на углубление сотрудничества с Евросоюзом в сфере безопасности», — говорится в постановлении правительства.

Отмечается, что заключение договора поручено организовать Министерству иностранных дел республики.

До этого заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов заявлял, что власти страны фиксируют попытки США, ЕС и отдельных западных государств «вмешаться» в урегулирование в Нагорном Карабахе и дискредитировать присутствие сил РФ в регионе.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что готовится провести переговоры с лидерами Армении и Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях