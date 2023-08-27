Глава японской партии отложил визит в Китай из-за «Фукусимы»

Глава японской партии Комэйто Нацуо Ямагути отложил свой визит в Китай по просьбе Пекина. Об этом пишет издание Nikkei.

Согласно материалу издания, Ямагути планировал посетить Китай с 28 по 30 августа и передать председателю КНР Си Цзиньпину послание от премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Однако на фоне начала сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1», относительно которого власти КНР не раз высказывались резко отрицательно, китайская сторона дала понять, что «сейчас неподходящее время для реализации визита с учетом текущих японо-китайских отношений».

Как отмечает Nikkei, это может негативно сказаться на планировании возможной встречи лидеров двух стран, которая, предварительно, запланирована на осень 2023 года.

24 августа японская компания Tokio Electric Power (TEPCO) приступила к сбросу первой партии очищенной от радиации воды с «Фукусимы-1». Жидкость перенаправляют в океан, предварительно разбавив большим количеством морской воды и снизив содержание трития.

Позднее стало известно, что Китай полностью приостановил импорт продуктов водного промысла японского производства в связи со сбросом радиоактивной воды. В КНР заверили, что соответствующие меры направлены на предотвращение риска радиоактивного заражения пищевых продуктов, вызванного сбросом загрязненной воды с японской станции.

В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» в результате мощного цунами произошла авария. Стихия вывела из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции, впоследствии в реакторах трех энергоблоков оплавилось ядерное топливо и прожгло защитные оболочки. Это в свою очередь привело к взрыву водорода и повреждению четвертого энергоблока.

Ранее в Японии заявили о небезопасности сброса воды с «Фукусимы-1».