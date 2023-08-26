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В Таиланде рассказали о роли БРИКС в судьбе развивающихся стран

В МИД Таиланда заявили, что БРИКС отстаивает интересы развивающихся стран

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Shutterstock

Власти Таиланда приветствовали готовность БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) принимать новых членов в состав организации, заявили в МИД королевства, передает ТАСС. Как отметили в ведомстве, вице-премьер и министр иностранных дел страны Дона Праматвиная поучаствовал в 15-м саммите организации, который прошел в ЮАР.

«Министр иностранных дел выступил с заявлением, в котором высоко оценил ключевую роль БРИКС в отстаивании интересов развивающихся стран, приветствовал решимость БРИКС принимать новых членов и подчеркнул приверженность Таиланда наращиванию всестороннего сотрудничества со странами Африки», — говорится в сообщении.

15-й саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Форум стал первой очной встречей лидеров группы за три года, правда, без президента России Владимира Путина. Он принял участие удаленно. В рамках встречи стороны, в частности, договорились о расширении организации. В следующем году состав должны войти Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран и Эфиопия.

Ранее в США допустили переход мирового лидерства от G7 к БРИКС.

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