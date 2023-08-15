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Адвокаты Трампа сочли новые обвинения против него абсурдными

Юристы раскритиковали публикацию обвинений в адрес Трампа на сайте суда Джорджии

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Scott Morgan/Reuters

Адвокаты Дональда Трампа подвергли критике публикацию на сайте суда в штате Джорджия новых обвинений против экс-президента США. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление юристов Дрю Финдлинга и Дженнифер Литтл.

«Офис прокурора округа Фултон в очередной раз продемонстрировал, что не уважает беспристрастность судебного процесса с участием большого жюри», — уточнили в заявлении.

Защитники Трампа убеждены, что это «не было простой административной ошибкой». Они пояснили, что предложенное обвинительное заключение должно находиться в распоряжении только окружной прокуратуры, но документ каким-то образом попал в офис клерка получил номер дела «до того, как жюри провело совещание».

Юристы усмотрели в данной ситуации «вопиющие нарушения конституции», от которых, по их мнению, дело экс-главы Белого дома «страдает с самого начала».

15 августа бывшая первая леди и госсекретарь США Хиллари Клинтон прокомментировала обвинения в адрес Трампа. Она выразила надежду, что справедливость восторжествует.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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