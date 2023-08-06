Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В речи о Хиросиме генсек ООН не упомянул, кто сбросил ядерную бомбу на город

Гуттериш в речи, посвященной бомбардировке Хиросимы, ни разу не упомянул США

close
100%
РИА Новости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в речи, посвященной ядерной бомбардировке Хиросимы, ни разу не упомянул Соединенные Штаты, сообщает РИА Новости.

«Любое применение ядерного оружия недопустимо. Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения. Ликвидация ядерного оружия остается наивысшим приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», — зачитала речь генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

В речи Гуттериша звучит призыв к мировому сообществу провести ядерное разоружение и призыв не допустить новых ядерных бомбардировок. Однако во всей речи генсека ООН ни разу не упомянута страна, которая несет ответственность за первые и последние ядерные удары, унесшие жизни сотен тысяч людей и отравившие здоровье миллионам выживших, — Соединенные Штаты Америки.

Ранее в Хиросиме началась церемония памяти жертв бомбардировки.

Ранее постоянная пятерка СБ ООН обсудила сокращение стратегических рисков.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях