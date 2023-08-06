В речи о Хиросиме генсек ООН не упомянул, кто сбросил ядерную бомбу на город

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в речи, посвященной ядерной бомбардировке Хиросимы, ни разу не упомянул Соединенные Штаты, сообщает РИА Новости.

«Любое применение ядерного оружия недопустимо. Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения. Ликвидация ядерного оружия остается наивысшим приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», — зачитала речь генсека его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

В речи Гуттериша звучит призыв к мировому сообществу провести ядерное разоружение и призыв не допустить новых ядерных бомбардировок. Однако во всей речи генсека ООН ни разу не упомянута страна, которая несет ответственность за первые и последние ядерные удары, унесшие жизни сотен тысяч людей и отравившие здоровье миллионам выживших, — Соединенные Штаты Америки.

Ранее в Хиросиме началась церемония памяти жертв бомбардировки.

Ранее постоянная пятерка СБ ООН обсудила сокращение стратегических рисков.