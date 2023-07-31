В России призвали ООН к объективности по вопросу украинских терактов

Секретариату Организации объединенных наций необходимо дать объективную оценку терактам, которые устраивают киевские власти. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

«Ожидаем, что руководство секретариата ООН все-таки вспомнит, наконец, о принципах беспристрастности и независимости, наберется смелости, чтобы давать объективную оценку деяниям марионеточного киевского режима», — сказал он.

Полянский подчеркнул, что Киев, используя террористические методы, лишь отдаляет мирное решение конфликта.

31 июля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что спецслужбы Украины ведут на российские регионы многочисленные атаки дронов, которые курируют западные страны во главе с США. Причем, Вашингтон понимает, что Москву невозможно победить военными действиями, из-за чего в настоящее время активно применяются террористические действия.

По факту атаки беспилотников в столичном регионе, которую украинские силы осуществили в воскресенье, 30 июля, завели уголовное дело, сообщила «Москва 24».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.