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Глава Крыма докладывает Путину о ситуации на полигоне

Глава Крыма Аксенов: часть боеприпасов сдетонировала после пожара на полигоне

Глава Крыма Сергей Аксенов на совещании президента России Владимира Путина с правительством начал докладывать ему о ситуации на полигоне, где ранее произошел пожар, и указал, что в результате инцидента сдетонировала часть боеприпасов. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Аксенов подтвердил, что произошедшее не привело к жертвам и разрушениям.

«Ситуация вернется в нормальное русло в течение суток», — сказал глава республики.

Глава Крыма Аксенов докладывает президенту Путину о ситуации на полигоне, где ранее произошло возгорание. Он подтвердил, что в результате происшествия жертв и разрушений нет.

До этого советник командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что ракетный удар ВСУ по крымскому полигону был нанесен западной ракетой. Отмечается, что Игнат в ответ на соответствующий вопрос ведущего украинского ТВ заявил, что у Украины «есть средства, переданные партнерами, которые могут доставать на определенные расстояния», упомянув ракеты Storm Shadow и противорадиолокационные ракеты HARM.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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