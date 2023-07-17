Сенаторы РФ подготовили проект обращения по отправке Украине кассетных боеприпасов

Совет Федерации РФ призовет парламенты мира и межпарламентские организации осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, так как это решение является очередным шагом к эскалации конфликта. Об этом говорится в проекте обращения верхней палаты российского парламента, передает ТАСС.

Проект обращения российских сенаторов был поддержан на заседании комитета Совфеда по международным делам 17 июля и будет рассмотрен на пленарном заседании палаты 19 июля.

«Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств и международным парламентским организациям с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, которое является очередным шагом опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия», — говорится в документе.

В нем также указано, что СФ выражает «крайнюю обеспокоенность и осуждает вопиющее и провокационное решение администрации президента США» о поставках данного вида боеприпасов.

Ранее в США прокомментировали моральный аспект поставки кассетных боеприпасов ВСУ.

Ранее сообщалось, что США направят в Южную Корею подлодку с ядерным оружием.