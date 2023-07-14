В США заявили об угрозе в случае отмены зерновой сделки и выступили за ее продление

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон заинтересован в продлении зерновой сделки, а также считает, что отказ Москвы это сделать создаст угрозу развивающимся странам. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, расширение и продление зерновой инициативы является критически важным. Блинкен утверждает, что российская сторона вновь угрожает положить сделке конец 18 июля, а если Москва выполнит свои обещания, то развивающиеся страны будут вынуждены заплатить за это цену.

«Это повлечет за собой более высокие цены за продовольствие, а также его нехватку», — заявил Блинкен.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона продлит зерновую сделку после того, как будут выполнены обязательства перед ней по соответствующим договоренностям.

До этого генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что направил письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину «с конкретными предложениями» с целью продления черноморской зерновой сделки. Генсек ООН выразил надежду на то, что предложения будут оценены позитивно.

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