Шольц рассказал, когда поговорит с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что намерен поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, когда-нибудь я снова смогу с ним поговорить. Но ничего не запланировано», — сказал Шольц.

Шольц ранее уже заявлял о необходимости продолжения диалога с Путиным.

Накануне федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время беседы с жителями баварского города Фюссен заявил, что не пошел бы с российским лидером Владимиром Путиным в турпоход по Альпам. Местные жители спросили канцлера, с кем из известных людей он мог бы пойти в семидневный поход по Альпам. Шольц ответил, что может готов пойти в подобный поход с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Испании Педро Санчесом.

14 июля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин не пошел бы в туристический поход в Альпы, так как глава государства проводит свои выходные в России.

Ранее Шольц рассказал, как учил русский язык.