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В Швеции остановили экстрадицию по запросу Турции

Верховный суд Швеции отменил экстрадицию двух турецких граждан

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Global Look Press

Верховный суд Швеции отменил экстрадицию двух граждан Турции. Их обвиняют в участии в вооруженной террористической организации, сообщил ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

«Турция запросила экстрадицию двух турецких граждан. <…> В заключении правительству Верховный суд пояснил, что в обоих случаях существуют препятствия для экстрадиции», — уточнили в сообщении.

В инстанции напомнили, что в одном случае экстрадиция запрашивается для приведения в исполнение приговора о лишении свободы, в другом - для судебного преследования.

В Турции пояснили, что фигуранты присоединились к запрещенному Движению Гюлена, загрузив его мобильное приложение.

По решению Верховного суда, загрузка программ не может стать основанием для наказания в соответствии с законом о борьбе с терроризмом. То есть, несоблюдение требование о двойной уголовной ответственности стало препятствием для экстрадиции. Также оба гражданина Турции имеют статус беженца, поэтому на родине могут попасть под преследование.

7 июня Верховный суд Швеции принял решение об экстрадиции в Турцию сторонника Рабочей партии Курдистана.

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