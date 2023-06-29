В Госдуме назвали цель разговоров о вступлении Украины в НАТО

Решение о возможном присоединении Украины к НАТО зависит лишь от США, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает РИА Новости. Так он отреагировал на информацию СМИ о поддержке пути Киева в Североатлантический альянс со стороны Франции, то есть изменения позиции Пятой республики по этому вопросу.

«Украину в НАТО никто не ждет. Париж лишь выполняет функции, которые ему отведены США. Мол, посмотрите, какая у нас в альянсе демократия, некоторые даже имеют право высказываться. Но все это делается лишь с целью «пощекотать нервы» Москве и хоть как-то насолить российскому народу», — отметил Белик.

Он также добавил, что Франция в данном случае выступает в качестве «ручного попугая» американской стороны. Белик подчеркнул, что в текущей ситуации США вряд ли реально поддерживают атлантические амбиции Украины.

«Если включить Украину в НАТО, то США придется и самим впрягаться в глобальный конфликт, что никак не входит в планы Вашингтона. Американцы не собираются втягиваться в большую войну в Европе, им куда удобнее оставить все как есть», — заключил депутат.

Украина пытается активизировать процесс вступления в Североатлантический альянс с прошлого года на фоне российской специальной военной операции. В преддверии саммита НАТО, который должен пройти в Литве в июле 2023 года, Киев требует от блока конкретных решений по членству. При этом руководство Украины настаивает на ускоренном пути страны в альянс, в частности, из-за использования армии страны западных вооружений. Впрочем, в НАТО не обещают Киеву какого-либо продвижения в вопросах интеграции до завершения военного конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский нашел в членстве Украины в НАТО выгоду для России.