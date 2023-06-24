Депутат рассказал о шансе бойцов ЧВК «Вагнер» избежать наказания

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» еще могут сложить оружие и избежать наказания, если сделают это «достаточно быстро». Об этом он сообщил ТАСС.

«Конечно, есть шанс сложить оружие и избежать наказания, и про это президент и сказал. Мне кажется, что это сделать надо достаточно быстро», — сказал депутат.

По его словам, среди бойцов ЧВК есть много людей, которые проявили себя в ходе военной операции на Украине.

Чтобы не растрачивать уважение к ним, «нужно достаточно быстро это сделать и не поддаваться на провокации от руководства мятежников», считает Крашенинников.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» уложили лицом в асфальт двух мужчин в центре Ростова-на Дону.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, фотографии военной техники и бойцов компании на улицах города опубликовал ТАСС. Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество. Путин добавил, что «все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание».

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в социальных сетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что после заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к военному мятежу.