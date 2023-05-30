В Европарламенте обеспокоены, что польский закон о «влиянии РФ» угрожает оппозиции страны

Европейская народная партия (EPP) считает, что польский закон о расследовании «влияния России» направлен против польской оппозиции. Крупнейшая партия Европарламента намерена потребовать обсуждения этого закона в ЕП.

«EPP потребует обсуждения законопроекта в Европейском парламенте. Закон не может быть использован для устранения политических оппонентов», — говорится в заявлении партии в Twitter.

В частности, партии «глубоко обеспокоена» тем что закон направлен против лидера «Гражданской платформы» , экс-премьера Польши Дональда Туска.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польская оппозиция, а в частности бывший премьер Дональд Туск, «смертельно боится» комиссию по расследованию «российского влияния».

Президент Польши Анджей Дуда накануне подписал закон о создании Государственной комиссии по изучению влияния России на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 года.

Евросоюз может принять меры в отношении Польши из-за закона о «влиянии России». В США обеспокоены созданием польской комиссии по изучению влияния России.