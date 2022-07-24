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Захарова сообщила о мольбе американских дипломатов не фотографироваться с Лавровым

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала о попытках Госдепа США повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, дипломаты США «бегают в разных странах от дома к дому и умоляют не фотографироваться с Лавровым». Захарова утверждает, что это необходимо, чтобы фотографии не были использованы российской стороной в качестве доказательств отсутствия изоляции.

Она добавила, что в Штатах «не догадываются о том, что РФ для подобных целей не использует фотографии, а делает это с помощью глупости США, апломб и полного отсутствия ощущения реальности».

Ранее стало известно, что Лавров прибыл с рабочим визитом в Каир.

Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД РФ, в рамках которого он также посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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