Глава МИД Украины назвал фактор, сдерживающий Россию от «нападения»

Министр иностранных Украины Дмитрий Кулеба заявил, что большое число визитов западных дипломатов и высоких делегаций в Киев является «фактором сдерживания» России. Об этом сообщает ТАСС.

«Интенсивная дипломатия сейчас позволяет удерживать ситуацию [на российско-украинской границе] под контролем. Киев превратился в центр притяжения международной дипломатии, и это тоже фактор сдерживания для России», — утверждает Кулеба.

Ранее стало известно, что на Украину прибыли главы МИД Чехии, Словакии и Австрии. Они посещают Донбасс.

До этого в страну приезжали другие иностранные политики, среди которых премьер Британии Борис Джонсон, президент Турции Тайип Эрдоган и другие.

На этой неделе также планируется визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона.

В течение последних месяцев на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.