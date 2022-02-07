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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД Украины назвал фактор, сдерживающий Россию от «нападения»

Глава МИД Украины Кулеба: многочисленные визиты иностранных делегаций в Киев «сдерживают Россию»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министр иностранных Украины Дмитрий Кулеба заявил, что большое число визитов западных дипломатов и высоких делегаций в Киев является «фактором сдерживания» России. Об этом сообщает ТАСС.

«Интенсивная дипломатия сейчас позволяет удерживать ситуацию [на российско-украинской границе] под контролем. Киев превратился в центр притяжения международной дипломатии, и это тоже фактор сдерживания для России», — утверждает Кулеба.

Ранее стало известно, что на Украину прибыли главы МИД Чехии, Словакии и Австрии. Они посещают Донбасс.

До этого в страну приезжали другие иностранные политики, среди которых премьер Британии Борис Джонсон, президент Турции Тайип Эрдоган и другие.

На этой неделе также планируется визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона.

В течение последних месяцев на Западе и Украине, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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