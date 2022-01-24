Британия подготовила пакет экономических санкций против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что страна подготовила пакет жестких экономических санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом она сообщила Sky News.

«Великобритания на передовой относительно оказания поддержки Украине с точки зрения предоставления вооружение оборонительного характера, экономической поддержки, кроме того у нас есть готовый пакет жестких экономических санкций в случае вторжения России», — сказала она.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «вторжение» России на Украину «не неизбежно», но здравый смысл все еще может возобладать, передает Reuters.

Он подчеркнул, что Лондон должен «дать четко понять Кремлю», что «вторжение» станет для России «катастрофическим шагом» — «болезненным, жестоким и кровавым делом». По словам британского премьера, новый конфликт в случае возникновения станет «новой Чечней».

До этого Лондон пригрозил России санкциями в случае введения «марионеточного» режима в Киеве. В ЕС также сообщили, что рассматривают несколько вариантов санкций на случай агрессии России против Украины.