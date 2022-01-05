Токаев рассказал о гибели силовиков в ходе протестов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем обращении к нации заявил, что в ходе протестов пострадали силовики — есть убитые и раненые. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые... Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними», — сказал президент.

Протесты в Казахстане начались 2 января текущего года в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.

В связи с происходящими событиями премьер-министр Аскар Мамин и его правительство ушли в отставку.

Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совбеза, которую занимал Нурсултан Назарбаев.