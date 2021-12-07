В Канаде назвали расизмом решение запретить въезд африканцам из-за «омикрон»-штамма

Решение властей Канады запретить въезд в страну жителям 10 южноафриканских государств из-за обнаружения нового «омикрон»-штамма коронавируса можно считать проявлением расизма. Такое мнение выразила член оппозиционной «Новой демократической партии» Канады Хизер Макферсон, передает CTV News.

«Почему наказывают именно эти страны, а не другие? По мне это выглядит расистски», — сказала парламентарий. Она напомнила, что новый штамм был так же выявлен во многих странах Европы, но их граждане по-прежнему могут въезжать в Канаду. Макферсон добавила, что считает такой подход незаконным и дискриминационным.

В конце ноября в канадской провинции Онтарио выявили первые два случая нового штамма коронавируса «омикрон», после чего власти ввели запрет на въезд в страну из восьми южноафриканских стран, а также из Нигерии и Египта.

Ранее «Газета.Ru» передавала слова профессора Сколтеха Георгия Базыкина о наиболее вероятной гипотезе происхождения «омикрона» — это мутация исконного вируса в пациенте с долгим постковидом или вариант «перескока» от животных.