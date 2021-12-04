Киев ответил на заявление о нарушении границы Белоруссии украинским вертолетом

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские пилоты не нарушали авиапространства Белоруссии. Об этом он сообщил агентству УНН.

«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали», — сказал он.

По его словам, Украина также не получала от Белоруссии официальных писем о нарушении авиапространства.

Ранее сообщалось, что украинский военный вертолет Ми-8, по предварительным данным, нарушил госграницу Белоруссии.

Предположительно, вертолет был на территории Белоруссии на глубине до 1 км. Военный вертолет, принадлежащий украинцам, на высоте порядка 100 м пересек границу. В Белоруссии заявили, что по данному инциденту проинформирована украинская сторона.

До этого истребители Су-27 и Су-30 ВКС России были подняты в воздух для сопровождения двух самолетов-разведчиков ВВС США, появившихся над Черным морем вблизи границы.