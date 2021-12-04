Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ЕС оценили сокращение поставок российского газа 21:54
Навка о введении возрастного ценза в фигурном катании: нас пытаются задушить 21:42
На митинге с участием Эрдогана обнаружили бомбу 21:42
Министр обороны Украины предрек «эру глобальной нестабильности» после... 21:34
В США пожаловались на Иран, пытающийся качать права на переговорах... 21:23
Российский биатлонист о бронзе в эстафете: чуть подвел на рубеже, подзассал 21:21
Экс-игрок сборной России о Витории: игры с «Наполи» показали, что он может... 21:07
Украина предупредила ЕС о российском «троянском коне» 21:03
Apple подала в суд на ФАС России 21:01
Случайный звонок помог узнать об убийстве пяти человек 21:01

Киев ответил на заявление о нарушении границы Белоруссии украинским вертолетом

На Украине опровергли информацию о нарушении авиапространства Белоруссии

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил, что украинские пилоты не нарушали авиапространства Белоруссии. Об этом он сообщил агентству УНН.

«Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такую ситуацию не фиксировали», — сказал он.

По его словам, Украина также не получала от Белоруссии официальных писем о нарушении авиапространства.

Ранее сообщалось, что украинский военный вертолет Ми-8, по предварительным данным, нарушил госграницу Белоруссии.

Предположительно, вертолет был на территории Белоруссии на глубине до 1 км. Военный вертолет, принадлежащий украинцам, на высоте порядка 100 м пересек границу. В Белоруссии заявили, что по данному инциденту проинформирована украинская сторона.

До этого истребители Су-27 и Су-30 ВКС России были подняты в воздух для сопровождения двух самолетов-разведчиков ВВС США, появившихся над Черным морем вблизи границы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть