Захарова объяснила, для чего была опубликована переписка Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом была опубликована, чтобы позволить сформировать непредвзятое мнение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно, между прочим, и вежливо. Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое уже непредвзятое мнение», — пояснила представитель российского дипведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию переписки блестящим и решительным шагом на фоне сложившейся обстановки.

Сам Лавров говорил, что переписка демонстрирует попытки Киева саботировать минские соглашения — «они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».

Согласно публикации МИД, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять минские соглашения «в полном объеме».