Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Умер легенда дубляжа Disney Уилл Райан 16:27
Макгрегор обратился к уволенному из «Манчестер Юнайтед» Сульшеру 16:26
Появился первый трейлер нового «Ну, погоди!» 16:24
Раскрыты подробности убийства мужчины, тело которого потеряли в ДТП 16:18
Будущий соперник Петра Яна готов покинуть дивизион UFC 16:16
Регионам выделят 1,1 млрд рублей на доплаты неработающим пенсионерам 16:15
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с налогами 16:00
ЦСКА в меньшинстве не смог переиграть последнюю команду РПЛ 15:57
В СМИ показали специальную кнопку Путина на случай важных переговоров 15:50
Песков объяснил провокационный пост сына в Instagram о ДТП с участием... 15:46

Захарова объяснила, для чего была опубликована переписка Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Переписка министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом была опубликована, чтобы позволить сформировать непредвзятое мнение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Публично министр иностранных дел Сергей Лавров их неоднократно поправлял, очень интеллигентно, между прочим, и вежливо. Они почему-то этого не заметили. Либо не слышат, либо не хотят слышать. Ну теперь пусть почитают, и не только они одни, но и вся общественность, которая теперь сможет сформировать свое уже непредвзятое мнение», — пояснила представитель российского дипведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикацию переписки блестящим и решительным шагом на фоне сложившейся обстановки.

Сам Лавров говорил, что переписка демонстрирует попытки Киева саботировать минские соглашения — «они не хотят выполнять «Минск», они хотят его переписать».

Согласно публикации МИД, Лавров заявил о важности продолжения посреднических усилий России, Германии и Франции в содействии урегулированию конфликта в Донбассе и представил проект совместного трехстороннего заявления по итогам планируемой встречи в ноябре. В ответ Маас и Ле Дриан сообщили, что несколько предложенных Россией положений проекта «выходят далеко за рамки компетенции Минского формата» и представили свой проект итоговых договоренностей, но подтвердили, что стороны конфликта должны выполнять минские соглашения «в полном объеме».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть