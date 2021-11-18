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Польша выдвинула Белоруссии ультиматум

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Irek Dorozanski/DWOT/Reuters

Польша потребовала от властей Белоруссии урегулировать ситуацию с мигрантами на границе к воскресенью, 21 ноября, угрожая закрыть пограничный переход в Кузнице, сообщает пресс-служба МВД страны.

«Польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года. В случае отсутствия ответа на этот призыв Польша, опасаясь за безопасность проходящего там железнодорожного движения и риск связанной с этим катастрофы, приостановит движение поездов через пограничный переход в Кузнице», — говорит в письме, отправленном главнокомандующим пограничной службой Томашом Прагой председателю Государственного пограничного комитета Белоруссии генералу Анатолию Лаппо.

В документе заявляется о множественных актах агрессии возле пограничного перехода в Кузнице, жертвами которых стали офицеры польских служб, охраняющих польско-белорусскую границу «при полной пассивности белорусских служб».

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что миграционный кризис на польско-белорусской границе призван отвлечь внимание от новых «атак», которые Москва якобы готовит в отношении Украины. Он выразил надежду на то, что «международное давление» возымеет эффект и число прибывших в Белоруссию мигрантов останется на отметке в 20 тыс. человек.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в Евросоюз.

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Проблемы с мигрантами
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