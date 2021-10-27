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В американском конгрессе считают, что при Байдене у России «нет причин опасаться США»

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Maxim Shemetov/Reuters

Член палаты представителей Соединенных Штатов от Республиканской партии Боб Гуд осудил внешнеполитическую линию президента Джо Байдена по отношению к России. Об этом сообщает RT.

«У Северной Кореи, Ирана и России определенно нет причин опасаться нас при действующем президенте», — заявил Гуд.

Как считает республиканец, Китай продолжает «бряцать оружием», испытывая ракеты.

«В Афганистане фиаско», — добавил политик.

Также Гуд уверен, что ситуация в сфере энергетики «заставляет США опять зависеть от снабжения от других иностранных государств».

Еще конгрессмен обратил внимание на множество внутренних кризисов, наблюдаемых в США. Есть проблемы с инфляцией, сокращением числа рабочих мест, заключил Гуд.

Ранее The Washington Post заявила о провале санкционной политики США.

До этого заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон планирует привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение своих санкций.

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Отношения России и США
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