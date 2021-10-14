Путин усомнился в целесообразности продажи нефти за криптовалюту

Торговать энергоресурсами за криптовалюту пока преждевременно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке CNBC Хедли Гэмбл, сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства указал на нестабильность криптовалют. Конечно, она может быть расчетной единицей, добавил Путин. По его мнению, можно переводить в нее деньги, но торговать энергоресурсами пока еще преждевременно.

Путин подчеркнул, что криптовалюта пока ничем не обеспечена.

Глава государства также добавил, что рынок развивается, поэтому в будущем его точка зрения может измениться.

Путин также заявил, что США совершают большую ошибку, используя доллар в качестве санкционного инструмента. По его словам, Вашингтон делает это для того, чтобы воспрепятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию.