Козак допустил возможность РФ «встать на защиту жителей Донбасса»

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Российская Федерация может встать на защиту жителей Донбасса в том случае, если будет вынуждена. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту», — подчеркнул он.

Кроме того, он отметил, что на сегодняшний день в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования» могут держать оборону, поэтому сейчас нет необходимости в защите. Все это зависит от другой стороны, добавил Козак.

Также заместитель главы администрации президента РФ сказал, что начало боевых действий станет плохим решением для Украины, так как приведет государство к «началу конца».

«Это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок», — добавил он.

Ранее Козак заявил, что не видит связи поездки президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс с эскалацией конфликта в регионе.

8 апреля 2021 года Зеленский совершил рабочую поездку в Донбасс, где встретился с украинскими военными на передовой.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.