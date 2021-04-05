Политолог указал на выводы из прошедших муниципальных выборов в ряде регионов РФ

На прошедших в минувшие выходные муниципальных выборах была продемонстрирована высокая конкуренция, рассказал «Газете.Ru» директор ИНСОМАР по политическому анализу Виктор Потуремский.

В воскресенье в ряде российских регионов прошли муниципальные выборы

«Внимание к муниципальным выборам в этом году объясняется грядущим большим выборным циклом», — отметил Потуремский.

«При этом на прошедших выборах «Единая Россия» подтвердила свою лидирующую позицию», — пояснил политолог.

По его словам, развитие партийной системы и рост конкуренции становится главным регулирующим фактором предстоящей электоральной кампании.

Своего рода соревновательность заметна и со стороны непарламентских партий, констатировал Потуремский.

«Тенденция на самовыдвижение в нынешнем году, вероятно, будет ниже, чем ранее», — спрогнозировал эксперт, связавший это с объективными причинами: значение инфраструктуры партий, заработавших авторитет в ходе предыдущих кампаний, дает о себе знать.