Белый дом допускает любые меры против России из-за Навального

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что глава США Джо Байден оставляет за собой право принять меры против России, когда посчитает нужным. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Как и было всегда, президент оставляет за собой право ответить тогда и так, как он решит», — сказала Псаки, добавив, что не будет исключать никакие варианты в этом случае.

Она напомнила, что Байден поручил расследовать несколько событий, приписываемых России, таких как хакерская атака через ПО SolarWind и предполагаемое отравление Алексея Навального.

Ранее Псаки призвала освободить задержанных россиян на несанкционированных протестах 23 января.