Вывод американских войск из Афганистана начнется незамедлительно

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные начнут покидать Афганистан незамедлительно, передает РИА «Новости».

«Сегодня. Это начнется незамедлительно», — сказал Трамп.

Ранее США и «Талибан» (организация запрещена в России)* подписали мирное соглашение. Американская сторона обязалась, что ее и союзнические войска покинут Афганистан за 14 месяцев при соблюдении талибанами договоренностей.

*«Талибан» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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