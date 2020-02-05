Пенс счел бесчестным поступок Пелоси с речью Трампа

Американский вице-президент Майкл Пенс считает, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая разорвала на части речь президента Дональда Трампа, вела себя неподобающим образом и опозорила церемонию. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Пенс отметил, что необходимо всегда сохранять самообладание и быть вежливым. Поступок Пелоси говорит об обратном. Он считает, что она опозорила церемонию в конгрессе.

«Это было унижение достоинства совместного заседания обеих палат конгресса и именно так это и останется в памяти», — заключил он.

4 февраля Трамп выступил с ежегодным посланием «О положении страны».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе