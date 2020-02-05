Спецпредставитель Макрона осудил идею об «изоляции» России

Спецпредставитель французского лидера Эммануэля Макрона по России Жан-Пьер Шевенман назвал идею об «изоляции» России неверной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что санкционное давление не помешало росту российской экономики.

Кроме того, спецпредставитель Макрона указал на то, что Россия обратилась к Китаю, Турции, Вьетнаму, а также Японии, Индонезии и Индии после введения ограничительных мер со стороны западных стран.

«Поэтому идея о том, что Россия изолирована, на мой взгляд, не верна», — заключил Шевенман.

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