В Молдавии выбрали премьера и сменили министров
В Молдании депутаты выбрали премьер-министром сопредседателя блока ACUM Майю Санду, передает РИА «Новости».
Санду представила парламенту программу работы правительства.
Санду также представила свою команду.
МВД возглавит сопредседатель блока ACUM Андрей Нэстасе, минэкономики — Вадим Брынзан, министром образования и культуры — Лилиана Николаеску-Онофрей, министром юстиции — Станислав Павловский, министром здравоохранения — Алла Немеренко, министром обороны — Павел Войку, главой МИД — Николай Попеску, министром финансов — Наталия Гаврилица, министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — Джеорджета Минку.