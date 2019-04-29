Мешают работать в ООН: МИД России обвинил США

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В Министерстве иностранных дел России заявили, что США «недобросовестно» исполняют свои обязательства в вопросе места размещения штаб-квартиры ООН и препятствуют работе российской делегации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

По заявлению ведомства, США отказались выдавать визу руководителю одного из институтов Минобороны Д.Л. Поклонскому. Отмечается, что он должен был принять участие в брифинге, который состоялся на площадке ООН в Нью-Йорке и предоставить данные об инциденте с отравляющими веществами в сирийской Думе.

«США постоянно манипулируют визовыми процедурами, препятствуя нормальному участию России в деятельности всемирной организации, хотя обязались обеспечить всем государствам полноценные возможности для этого», — говорится в заявлении ведомства.

В российском МИДе сделали вывод, что США «очень не хотят», чтобы международное сообщество убедилось в том, что американская сторона допустила «грубейшие нарушения международного права» во время военной операции в Сирии.

Ранее сообщалось, что США отказали в визе эксперту России по химоружию.