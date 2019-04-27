Кто «затягивает» США в конфликт с Тегераном, рассказал глава МИД Ирана

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Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф рассказал, кто именно «затягивает» США в конфликт с Ираном. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, конфликту двух стран способствуют советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ.

При этом, подчеркнул Зариф, он сомневается, что президент США Дональд Трамп хочет этого конфликта, поскольку в ходе своей кампании он обещал избежать новой войны для Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Иран пригрозил США последствиями из-за нефтяных санкций.