США отказали в визе эксперту России по химоружию

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Посольство США отказало в визе российскому эксперту по химическому оружию и консультанту Генсека ООН Дмитрию Поклонскому. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в госструктурах России.

Как отмечается, эксперт должен был выступить на спецбрифинге в ООН. Он планировал предоставить итоги анализа доклада ОЗХО о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.

По словам источника, в ходе своего выступления Поклонский мог раскрыть факты, которые были бы нелицеприятны для западной коалиции во главе с Соединенными Штатами.

Ранее сообщалось, что ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо.