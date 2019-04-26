США отказали в визе эксперту России по химоружию
Посольство США отказало в визе российскому эксперту по химическому оружию и консультанту Генсека ООН Дмитрию Поклонскому. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в госструктурах России.
Как отмечается, эксперт должен был выступить на спецбрифинге в ООН. Он планировал предоставить итоги анализа доклада ОЗХО о применении химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года.
По словам источника, в ходе своего выступления Поклонский мог раскрыть факты, которые были бы нелицеприятны для западной коалиции во главе с Соединенными Штатами.
Ранее сообщалось, что ОЗХО отправила в Сирию миссию для сбора фактов по химатаке в Алеппо.