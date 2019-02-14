Президент Колумбии назвал недопуск гумпомощи в Венесуэлу преступлением против человечества

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Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что отказ допустить на территорию Венесуэлы иностранную гуманитарную помощь является «преступлением против человечества», сообщает RCN.

Он призвал донести это сообщение до диктатуры.

Дуке добавил, что Колумбия намерена «продолжать предоставлять свою территорию для доставки гуманитарной помощи».

Ранее Иван Дуке заявил, что колумбийская сторона постарается помочь «освобождению» Венесуэлы.