В посольстве России отреагировали на массовый недопуск россиян на Украину

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В посольстве России на Украине прокомментировали участившиеся случаи отказов россиянам на въезд на Украину. Об этом говорится на сайте представительства.

Как отмечается, посольство направило ноту во внешнеполитическое ведомство Украины с просьбой объяснить причины данной ситуации.

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В заявлении представительства отмечается, что сотрудники пограничных служб не пропускают российских граждан на территорию Украины, несмотря на соблюдение ими всех требований. Кроме того, они намеренно затягивают проверочные мероприятия.

«От разъяснения причин таких рестрикций украинская сторона воздерживается», — подчеркнули в посольстве.

Ранее сообщалось, что погранслужба Украины не пустила в страну более 70 россиян в аэропортах Киева.