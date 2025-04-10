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Такер Карлсон заявил, что США проиграли в противостоянии с РФ, при этом уничтожив Украину

Карлсон: США проиграли в войне с Россией, при этом уничтожив Украину
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Amr Alfiky/Reuters

Соединенные Штаты проиграли войну России, которую они вели с помощью своих военных, дипломатов и спецслужб, при этом уничтожив Украину. Об этом известный американский журналист Такер Карлсон заявил в интервью радиоведущему и конспирологу Алексу Джонсу.

Он подчеркнул, что Америка вела войну против Российской Федерации с помощью Пентагона, Госдепартамента, ЦРУ и в итоге потерпела поражение. Но этого политики в Вашингтоне еще не поняли.

Карлсон выразил уверенность, что действия США против России никогда не были связаны с Украиной. Он отметил, что в США никого не волнует Украина или сотни тысяч убитых украинцев. По словам журналиста, Соединенные Штаты уничтожили Украину, и она будет заселена выходцами из третьего мира.

Карлсон добавил, что США переоценили собственные силы и им придется скорректировать свои ожидания.

22 марта в интервью Карлсону специальный посланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф назвал статус вошедших в Россию регионов центральным вопросом конфликта на Украине для США.

Ранее Карлсон заявил, что Украина не является суверенным государством.

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