Президент России Владимир Путин смог сохранить страну единой. За это американский журналист Такер Карлсон уважает российского лидера, об этом он заявил в беседе со своим коллегой Клейтоном Моррисом на YouTube.

«За что я больше всего уважаю Путина и ценю его, так это за то, что он сохранил Россию единой страной», — подчеркнул он.

По словам американского журналиста, ни одна другая страна в мире также не может тягаться с Россией по мощи ядерного оружия.

До этого Такер Карлсон, в феврале прошлого года взявший интервью у Путина, обвинил украинцев в растрате денег американских налогоплательщиков.

Журналист рассказал, как недавно побывал на горнолыжном курорте в Альпах. По его словам, там очень много богатых украинцев, которые «заходят в воздушный лабиринт и спускают один миллион долларов за день». Он утверждает, что такая ситуация складывается по всей Европе.

Ранее Такер Карлсон назвал Украину «источником безумия».