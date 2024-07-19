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Карлсон раскрыл детали личной беседы с Путиным в феврале

Журналист Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным об Украине после интервью

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Gavriil Grigorov/Sputnik/Reuters

Журналист Такер Карлсон рассказал газете The Wall Street Journal о личной беседе с президентом России Владимиром Путиным после интервью в феврале.

По словам Карлсона, ему удалось поговорить с главой РФ «вдали от съемочной группы и охранников». Журналист рассказал, что Путин выразил обеспокоенность из-за перспективы превращения конфликта на Украине в ядерное столкновение. Президент также выразил разочарование тем, что с февраля 2022 года ему не удалось пообщаться с главой США Джо Байденом. Кроме того, Путин заявил о наличии в американской администрации членов, «имеющих корни на Украине» и препятствующих мирным усилиям.

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