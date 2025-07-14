Юля без косы. Чем известна будущая премьер Украины, вторая женщина на этом посту

Президент Украины Владимир Зеленский предложил возглавить правительство страны первому вице-премьеру — министру экономики страны Юлии Свириденко. По мнению ряда украинских СМИ, Свириденко — протеже Андрея Ермака, который когда-то помог ей получить высокую должность в Киеве. «Газета.Ru» вспомнила, чем известна потенциальная глава правительства Украины.

Назначение Свириденко

Слухи о назначении Юлии Свириденко новой главой правительства Украины начали появляться еще в начале лета. В ночь на 14 июля о грядущих перестановках как о решенном деле сообщили телеканал «Общественное» и «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники. До этого в вечернем обращении президент Владимир Зеленский анонсировал изменения в структуре исполнительной власти страны, но не уточнил, какие перестановки повлечет его решение.

Днем 14 июля Зеленский встретился со Свириденко и официально предложил ей возглавить кабинет министров.

В случае назначения Юлия Свириденко станет второй в истории Украины женщиной — главой правительства после Юлии Тимошенко.

Та занимала пост премьер-министра страны с февраля по сентябрь 2005 года, а также с декабря 2007 по март 2010 года и была одним из самых ярких украинских политиков нулевых, которую называли «газовой принцессой», «дамой с косой» или просто — «Юля с косой».

Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему министру экономики и вице-премьеру Юлии Свириденко... 14 июля 15:01

Новый кабмин Украины под руководством Юлии Свириденко может быть сформирован уже на предстоящей неделе. При этом об отставке нынешнего главы правительства Дениса Шмыгаля пока заявлений не было. Однако ходят слухи, что он, скорее всего, будет назначен министром обороны страны вместо Рустема Умерова. А тот, в свою очередь, займет пост посла в США.

close Юлия Свириденко Юлия Свириденко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Образование Юлии Свириденко и работа в частном секторе

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове Украинской ССР и получила экономическое образование. В 2008 году она окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет (сейчас это Государственный торгово-экономический университет в Украине) и получила степень магистра по специальности «Менеджмент антимонопольной деятельности». После этого Свириденко поступила в аспирантуру по специальности «Экономика и управление национальным хозяйством».

После окончания магистратуры она совмещала с учебой работу в коммерческих компаниях: была экономистом по финансовой работе в совместном украинско-андоррском предприятии АО «АМП», которое находилось в Киеве и работало в сфере недвижимости.

Параллельно Свириденко отучилась на курсах при Фонде госимущества Украины, став специалистом по оценке недвижимости и оборудования, бизнеса, ценных бумаг, нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Также она получила опыт менеджмента за рубежом, в Немецкой академии управления Нижней Саксонии и шведском агентстве по международному развитию Sida.

close Юлия Свириденко Britta Pedersen/Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Карьера на госслужбе: от китайской провинции до Киева

Первые шаги на госслужбе Юлия Свириденко делала в начале 2010-х. Она была главой представительства Чернигова в китайском городе Уси и отвечала за привлечение китайских инвестиций на Украину. По данным «РБК-Украина», она имела отношение к созданию в Чернигове предприятия «Эко-Втор» со 100%-м иностранным капиталом.

В 2015 году Свириденко перешла на работу в Черниговскую областную государственную администрацию. Она была принята на должность советника главы области Валерия Кулича. Позже он говорил, что новая подчиненная отличалась от коллег, которые «даже не знали английского языка».

За время работы в администрации Свириденко сменила несколько административных должностей, от начальника департамента экономического развития Черниговской ОГА до и.о. председателя администрации. По данным украинских СМИ, во время ее работы область получила более 340 млн долларов прямых иностранных инвестиций.

«У меня был конфликт с Порошенко, не сошлись в видении развития области. Юлию, как члена моей команды, назначили временно, а затем уволили», — рассказывал Кулич.

close Юлия Свириденко Yves Herman/Reuters

Назначение в правительство

В сентябре 2019 года Свириденко заняла должность замминистра экономики Украины, а с июля 2020 года стала первым заместителем министра. Она отвечала за политику в сфере труда, промышленности и ценообразования. Экс-министр экономики Тимофей Милованов называл ее «системным человеком, ориентированным на результат». Проработала Свириденко на должности всего полтора года, после чего покинула пост по собственному желанию.

Указом президента 22 декабря 2020 года Свириденко была назначена заместителем руководителя офиса президента Украины, который возглавлял (и до сих пор возглавляет) Андрей Ермак. На новой должности она продолжала заниматься вопросами экономики и общалась с инвесторами. Также Свириденко возглавила Совет по содействию бизнесу, учрежденный Зеленским.

Меньше чем через год фракция правящей партии «Слуга народа» выдвинула ее на пост первого вице-премьера — министра экономики страны. За ее назначение проголосовали 256 депутатов Верховной рады, притом что для одобрения необходимо было набрать 226 голосов.

4 ноября 2021 года Свириденко официально вступила в должность. С 27 июня 2025 года она также стала заместителем председателя совета по вопросам поддержки предпринимательства (это консультативно-совещательный орган при президенте Украины).

В 2025 году Юлия Свириденко была одной из ключевых участников сделки о редкоземельных металлах, которая чуть не сорвалась после перепалки Трампа и Зеленского.

Весной она от лица Украины подписала ресурсную сделку, с американской стороны документ подписал министр финансов Скотт Бессент.

Тогда Свириденко заявляла, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем Киева. В Кремле назвали документ «замаскированным планом США» и критиковали за отсутствие призыва к переговорам.

Личная жизнь Юлии Свириденко

О частной жизни министра известно мало. Юлия Свириденко замужем за украинским бизнесменом Сергеем Дерлеменко, который занимается обслуживанием, строительством и ремонтом сетей связи. Ее супругу принадлежат компании ДКС-Групп» и «ДИТЕЛ». У пары подрастает дочь София.

Свириденко редко дает интервью, но публикует экономические и политические материалы в Сети. Она написала несколько статей для портала «Украинская правда», где сообщала об экономической стратегии Украины, а также объясняла значение выделения 50 миллиардов евро от Европейского союза.

В 2023 году редакция издания Time включила вице-премьера в рейтинг 100 Next, который определяет самых влиятельных людей, меняющих будущее мира. По мнению редакции, Свириденко посвятила себя «не только восстановлению Украины, но и развитию сильной, свободной и процветающей украинской экономики».

close Владимир Зеленский и Юлия Свириденко Юлия Свириденко/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Что ждет правительство Украины при Юлии Свириденко

По мнению бывшего народного депутата Украины, первого секретаря Луганского обкома КПУ Спиридона Килинкарова, назначение Юлии Свириденко может говорить о том, что Зеленский задумывается о проведении выборов.

«На Украине идет процесс переформатирования власти, так как Владимир Зеленский наконец-то начал готовиться к проведению выборов. Он собирает для себя полностью лояльную команду, с которой планирует проводить избирательную кампанию», — сказал бывший народный депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Кроме того, он связал объявление о перестановках в правительстве с визитом в Киев спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога. По словам Килинкарова, «он должен проконтролировать все кадровые назначения, которые будут в новом правительстве, и таким образом сформировать подконтрольную структуру, через которую можно было бы проводить нужный вектор политики».

После назначения Свириденко в новом правительстве могут объединить некоторые министерства. Как пишет «РБК-Украина», несколько министров могут лишиться своих должностей, при этом перечень находящихся в зоне риска еще определяется.

Кроме того, как писало еще в июне издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, смена правительства может усилить влияние главы офиса Зеленского Андрея Ермака, а также перетянет народное внимание с провалов ВСУ на фронте. А газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что к возможным перестановкам может иметь отношение именно Ермак.

Связь с Андреем Ермаком: что говорят о Юлии Свириденко

О связи Андрея Ермака и Юлии Свириденко говорили и ранее. Украинские СМИ писали, что именно глава офиса президента Украины когда-то помог чиновнице их черниговской администрации выйти на более высокий уровень и пролоббировал ее назначение в Киев, а позже — способствовал устройству в офис президента Украины.

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Неделю назад британский журнал The Economist сообщил о внутриполитической борьбе в высших структурах власти страны. По мнению журналистов издания, Ермак замешан сразу в нескольких распрях. Среди них — антикоррупционное дело в отношении вице-премьера Алексея Чернышева, возможное назначение на должность премьер-министра Юлии Свириденко, а также попытки смещения начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова. Журналисты считают, что Ермак контролирует до 85% информации, которая поступает на стол Зеленскому и остается очень влиятельным человеком во внутренней политике страны.

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая также отметила, что в случае утверждения Свириденко премьером, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак фактически возглавит правительство Украины.