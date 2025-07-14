В МИД РФ оценили перестановки в правительстве Украины

Мирошник: при Свириденко кабмин Украины окажется на коротком поводке у Ермака

Новое правительство Украины во главе с Юлией Свириденко окажется на «коротком поводке» у главы офиса украинского президента Андрея Ермака. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, пишет ТАСС.

Мирошник отметил, что Свириденко, которую готовят на место премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, близка к Ермаку.

Также посол рассказал, какое влияние окажут перестановки в кабмине Украины на внутреннюю политику страны. По его мнению, ничего существенным образом не изменится.

«Правительство безликого Дениса Шмыгаля заменят на более гибкое для хозяев правительство Свириденко», — сказал Мирошник.

По его мнению, Свириденко будет еще больше ориентироваться на задачи, поставленные европейцами, и моментально подстраиваться под их любые пожелания.

13 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящих изменениях в структуре исполнительной власти страны. Он уточнил, что трансформация коснется сферы обороны и всех проектов, направленных на устойчивость государства.

14 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль возглавит министерство обороны в обновленном правительстве страны. В свою очередь Рустем Умеров станет послом Киева в США. Ожидается, что место Шмыгаля займет действующий министр экономики и вице-премьер Украины Юлия Свириденко.

Ранее экс-нардеп заявил, что Зеленский форматирует правительство из-за приезда Келлога.