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Экс-нардеп связал назначение Свириденко премьером Украины с визитом Келлога

Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский форматирует правительство из-за приезда Келлога
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President.gov.ua

Назначение Юлии Свириденко на пост главы правительства связано с приездом в Киев спецпосланника президента США по Украине и России Кита Келлога. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«На Украине идет процесс переформатирования власти, так как Владимир Зеленский наконец-то начал готовиться к проведению выборов. Он собирает для себя полностью лояльную команду, с которой планирует проводить избирательную кампанию», — сказал бывший народный депутат.

Новая команда Зеленского совместно с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, и сама Свириденко считается человеком Ермака, отметил Килинкаров. Он добавил, что Ермак тесно связан с украинским олигархатом и, в частности, с Виктором Пинчуком, которого он пристроил в администрацию президента.

«В этом процессе форматирования украинской власти очень важна и роль американцев. Именно для этого в Киев сегодня приехал спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог. Он должен проконтролировать все кадровые назначения, которые будут в новом правительстве, и таким образом сформировать подконтрольную структуру, через которую можно было бы проводить нужный вектор политики. Штаты сейчас просто пытаются перехватить инициативу у британцев, которые имеют влияние на самого Зеленского и Кирилла Буданова», — заключил Килинкаров.

Президент Украины предложил действующему министру экономики и вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство республики и существенно обновить его работу. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Обсудили и конкретные меры, которые могут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что премьер Украины может стать новым министром обороны.

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